Porta a porta Savona, incontro acceso tra i residenti delle Fornaci e il sindaco: “Cittadini di serie A e cittadini di serie B”

Savona. Un altro incontro acceso, con botta e risposta tra sindaco e residenti delle Fornaci. Si è tenuto ieri in piazza Pergolesi il confronto con gli abitanti della zona sul porta a porta. Diverse (e sempre le stesse) le polemiche e le perplessità, come già successo negli altri incontri, sollevate dai presenti: dagli spazi limitati per l’esposizione, all’igiene dei mastelli fino ai timori di danni provocati dai propri bidoncini, critiche sulla scelta di mettere i cassonetti “intelligenti” solo in centro (“Ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B”).

L’incontro era fissato alle 17 e il sindaco è arrivato in ritardo di mezz’ora. L’incontro è iniziato con l’assessore Francesco Rossello.

» leggi tutto su www.ivg.it