Pro Recco ancora campione: la vittoria a Brescia vale il 37° scudetto

Brescia. Alla Mompiano di Brescia festeggia la Pro Recco. La squadra guidata da Sandro Sukno vince il 37° scudetto della sua storia, il quarto consecutivo per il tecnico in panchina. Nella gara 3 della finale Pro Recco supera Brescia 9-5 e si aggiudica la serie 2-1.

Come riporta Federnuoto.it, partenza velocissima della squadra campione d’Italia che mette la freccia dopo due tempi: 4-0 dopo nove minuti, poi l’espulsione per brutalità di Del Basso complica tutto ai padroni di casa e facilita il compito dei liguri che fanno 5-0 con Condemi su rigore e 6-0 con Echenique (poker per lui) dopo 11 minuti di gioco. “Siamo stati dominanti per tutta la partita – commenta Sukno – Complimenti alle due squadre e anche a mister Bovo. Abbiamo dimostrato nuovamente la forza e il DNA della Pro Recco come in Coppa Italia. L’AN Brescia ci ha inseguito per tutta la stagione e nell’ultima giornata della regular season ha vinto meritamente. Ci ha portato fino a gara tre ma con tanta fatica siamo riusciti a tirare fuori il nostro meglio. Lasciamo festeggiare lo scudetto ai ragazzi e poi recupereremo le energie per il ritorno della finale di Euro Cup. Vogliamo fare una bellissima festa e scrivere la storia”.

