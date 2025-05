Riva Trigoso: “ImpariAmo l’italiano”, corso per 45 studenti stranieri; venti sosterranno l’esame

Grazie al Fondo di Beneficenza San Paolo l’associazione In Cammino per la Famiglia con sede a Riva Trigoso – spiega la presidente Nadia Ammenti – ha potuto organizzare il corso per stranieri “impariAmo l’italiano”, per ben 45 studenti di provenienza Ucraina, Bangladesh, Egitto, Moldavia e Mali. Una ventina di loro proverà a fare gli esami di A2 e B1 presso i centri abilitati”.

I libri di testo sono stati acquistati tramite una raccolta fondi su internet.

Visto il successo ottenuto per questo primo corso, l’Associazione pensa di ripresentarlo con le stesse modalità, in presenza e online, il prossimo anno scolastico.

