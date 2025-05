Rugby/ La Pro Recco sfiora la vittoria ma a passa il Firenze

Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Non è bastato rimontare lo svantaggio iniziale e portarsi poi in vantaggio agli Squali nella partita di andata dei play out di Serie B contro l’Unione Rugby Firenze: a pochi minuti dalla fine i toscani sono tornati davanti segnando la meta del bonus offensivo e a nulla è valso l’assalto finale dei padroni di casa, con il punteggio che è rimasto sul 23-27. Questo significa che i fiorentini affronteranno la partita di ritorno sul campo di casa partendo da un 5-1.

