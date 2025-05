San Colombano: il Comune mette all’asta 40 quadri per beneficenza

Riceviamo

Il Comune di San Colombano ha annunciato un’asta pubblica per la vendita di quaranta quadri di sua proprietà che fino a poche settimane fa erano esposti nel municipio. L’asta si terrà presso la Società Economica di Chiavari da giovedì 12 a sabato 14 giugno. Iniziativa compresa nel programma di Expo 2025. Il ricavato sarà destinato a un non meglio specificato “scopo benefico”. Questi quadri sono frutto di donazioni fatte al Comune nel corso di vent’anni, fra il 1966 e il 1985 in occasione dei raduni annuali di venticinque pittori che venivano ospitati per una settimana a Càlvari per una manifestazione organizzata dalla locale Unione Sportiva Calvarese. beneficenza

» leggi tutto su www.levantenews.it