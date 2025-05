Sanità e lavoro, via libera all’indennità di pronto soccorso. Sindacati: “Vittoria della mobilitazione”

Genova. E’ in arrivo l’indennità economica per chi lavora nei pronto soccorso della Liguria. È questa la principale novità dell’incontro che si è tenuto ieri mattina in Regione con le segreterie regionali di Fp Cgil e Uil Fpl. L’incontro era stato fissato dopo la mobilitazione organizzata da Fp Cgil e Uil Fpl a sostegno delle rivendicazioni del personale sanitario

“Siamo soddisfatti di questo primo incontro che ci vedrà firmare l’accordo sul pagamento delle spettanze alle colleghe e ai colleghi che operano nei pronto soccorso liguri. Nonostante una sigla ne rivendichi la paternità, il risultato è stato ottenuto palesemente solo grazie all’intervento e alla dichiarazione dello stato di agitazione da parte di Fp Cgil e Uil Fpl a livello Regionale, 5.270.000 che per il 2024 porteranno l’indennità a circa 240 euro e con il recupero degli arretrati 2023 che garantiranno dal 1 giugno al 31 dicembre 2023 circa 170 euro – dichiarano Diego Seggi Segretario Generale Fp Cgil Liguria e Milena Speranza Segretario Generale Uil Fpl Liguria firmeremo l’accordo su questa partita venerdì prossimo mentre il 4 giugno saremo nuovamente in Regione per continuare la trattativa sul resto delle questioni poste con lo stato di agitazione del personale che prosegue finché sarà necessario”.

» leggi tutto su www.genova24.it