‘Santa’: “Flip & Flop, quando la cultura costa cara e rende poco”

Da Marco Delpino, Direttore della Tigulliana

In questi giorni, tra i successi (a costo Zero) della “Tigulliana” al Salone del Libro di Torino, assistiamo alle “baruffe chiozzotte” tra l’attuale maggioranza che governa Santa Margherita Ligure e l’attuale opposizione che (sino a un anno fa) ha governato Santa Margherita Ligure per dieci anni. “Baruffe culturali”, potremmo dire, con accuse di “costi esagerati” e di incredibili “flop”…

Ora, che l’attuale opposizione venga a fare la morale sui costosi “flop” culturali all’attuale maggioranza appare a dir poco stupefacente. In 10 anni di governo, l’amministrazione “Donadoni1” e “Donadoni2” ha collezionato decine e decine di “flop” culturali che sono costati migliaia di euro alla collettività. Accusare l’attuale maggioranza di aver messo a segno un costoso “flop” cultural-marino equivale al corvo che dice al merlo: “come sei nero!…”.

» leggi tutto su www.levantenews.it