Da Adriano Bena

Questa è una bella avventura. Circa 20 anni fa, la Canottieri Argus di Santa Margherita, doveva demolire una canoa di 10,60 in quanto non veniva più usata. Mi chiesero se mi interessava, dissi che l’avrei messa in ufficio appesa al soffitto. Naturalmente ci siamo sdebitati con una donazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it