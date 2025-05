Quiliano. Una doppietta determinante quella di Alessio Arcidiacono nella vittoria per 3-1 dello Sciarbo&Cogo contro la Spotornese che ha permesso ai genovesi di salvarsi ai playout di Prima Categoria.

“Sono molto contento, non per me ma per la squadra. Sono venuto allo Sciarbo&Cogo per aiutare la squadra a salvarsi – dichiara l’ex giocatore dell’Albenga -. Penso che il mio lavoro l’ho fatto, come l’ha fatto tutta la squadra. Sono contentissimo, questo giorno è memorabile“.

» leggi tutto su www.ivg.it