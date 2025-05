Sestri: all’Istituto comprensivo spettacolo di fine anno “Ti porto dove c’è vita”

Dall’Istituto comprensivo di Sestri Levante

L’istituto Comprensivo di Sestri Levante presenta il tradizionale spettacolo musicale di fine anno intitolato “Ti porto dove c’è musica”. Si tratta di un viaggio musicale dove quattro ragazzi accompagnati da una guida magica verranno trasportati all’interno di tre meravigliose sale dove vivranno momenti unici che avranno la musica come filo conduttore. Si partirà dalla sala della “Musica antica” per passare a quella della “Musica che racconta” concludendo con quella della “Musica che emoziona”. Protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e i ragazzi delle tre classi della scuola media, con la partecipazione straordinaria dei docenti dei tre ordini di scuola. L’appuntamento è per mercoledì 21 maggio alle ore 21.00 presso la sala Agave dell’ex Convento dell’Annunziata nella baia di Sestri Levante.

