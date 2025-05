Tossini rinasce in Monferrato: la focaccia ligure trova casa in Piemonte. Nuovo impianto pronto nel 2026

Recco. Dopo i mesi difficili seguiti al devastante incendio che il 2 giugno 2024 ha distrutto lo stabilimento di Avegno, l’azienda Tossini annuncia la ripartenza del suo piano industriale e l’apertura di un nuovo stabilimento produttivo a Tagliolo Monferrato, in provincia di Alessandria. Una notizia che segna un nuovo capitolo per la storica azienda di specialità da forno liguri.

L’incendio di Avegno aveva interrotto bruscamente un percorso di crescita che vedeva Tossini impegnata in un significativo rinnovamento dei suoi impianti e in un ambizioso progetto di internazionalizzazione. Il fatturato era salito a 21 milioni di euro e la produzione era in piena riorganizzazione, con la linea di confezionamento completata ad Avegno e la gastronomia concentrata a Savignone. La determinazione dei fratelli Maurizio e Luigi Tossini, alla guida dell’azienda, è stata fin da subito quella di non fermarsi, tutelando i lavoratori e rilanciando l’attività.

