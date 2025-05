Un lettore: “A Riccò servono contenitori per la spazzatura a prova di cinghiale”

Gentile redazione,

sono un cittadino di Riccò del Golfo e scrivo perché spero di sollecitare l’amministrazione, i consiglieri di minoranza e tutti i compaesani, sulla problematica relativa ai cinghiali e la raccolta differenziata dei rifiuti. I miei compaesani sanno bene di cosa parlo.

Il problema è diffuso e specialmente sentito nelle frazioni, dove i cinghiali hanno maggiore tranquillità e si spostano nottetempo senza avere ostacoli. Infatti le dotazioni messe a disposizione del comune sono, nella migliore delle ipotesi, insufficienti se non inutili a contenere l’irruenza dei cinghiali, i quali hanno estrema facilità a rompere i contenitori forniti per la raccolta dell’umido e dell’indifferenziato, figuriamoci per la plastica e metallo dove si espone solo un sacchetto.

I cittadini di Riccò saranno sicuramente orgogliosi dell’elevata percentuale di differenziata del nostro comune, premiato come comune “riciclone” un po’ meno dall’avere la Tari alla massima tariffazione possibile. Se poi si ci mette che il cittadino a spese sue deve costruirsi delle recinzioni o cestelli in metallo per contenere in sicurezza i rifiuti, il carico economico inizia a farsi sentire. Per non parlare del tempo che si impiega per recuperare lo scempio fatto degli ungulati e dallo stoccaggio dei rifiuti per un’altra settimana, prima del nuovo ritiro.

La soluzione, a parer mio, sarebbe quella di fornire, almeno nelle frazioni, dei contenitori a prova di cinghiale, dove conferire i rifiuti. In questo modo si avrebbe una migliore raccolta e una tutela del territorio che si vuole sempre più turistico.

Saluti,

Paolo Tizzoni

