Una giornata all’insegna del mare, dell’inclusione e della scoperta con la Lega Navale

Una giornata all’insegna del mare, dell’inclusione e della scoperta: l’Open Day dedicato alla vela inclusiva, organizzato dalla Lega Navale Italiana della Spezia in collaborazione con la sezione velica della Marina Militare, ha riscosso un grande successo, registrando un’ampia partecipazione di bambini e ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, con e senza disabilità.

Venerdì 16 maggio, presso la sede della sezione velica della Marina Militare In Viale Italia 2, centinaia di giovani – accompagnati da insegnanti, operatori e famiglie – hanno avuto l’opportunità di salire a bordo di barche a vela, seguiti da istruttori esperti, vivendo un’autentica esperienza di mare all’insegna dell’inclusività. Il motto della giornata, “Non solo un’esperienza in barca a vela: diventa tu il timoniere!”, si è trasformato in realtà per i tanti ragazzi presenti, che hanno potuto mettersi alla prova in prima persona, sperimentando il timone, le vele e l’equilibrio del vento, ma soprattutto l’emozione di sentirsi protagonisti.

