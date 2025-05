A Genova il 7-8 giugno arriva la Mostra Scambio per auto, moto, scooter e cicli d’epoca

Genova. Il fascino intramontabile dei motori storici approda a Genova con la prima edizione della Mostra Scambio dedicata ad auto, moto, scooter, cicli d’epoca e modellismo. L’evento si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 presso il Padiglione Blu della Fiera di Genova.

“Una manifestazione imperdibile per appassionati, collezionisti e curiosi, che potranno immergersi in un viaggio tra ricordi, design iconici e pezzi unici – spiegano gli organizzatori di Auto Moto Club Anni 70 -. Con oltre 350 piazzole espositive distribuite su una superficie completamente coperta di 13.000 metri quadrati che garantiranno lo svolgimento regolare della manifestazione anche in caso di maltempo”.

