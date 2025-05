A Savona “Ora d’Aria”, un evento inedito sui temi della giustizia e della detenzione

Savona. Per la prima volta a Savona, un evento dedicato ai temi della giustizia e della detenzione, con un focus particolare sugli aspetti sociali, legali e culturali. La manifestazione, intitolata “Ora d’Aria”, si svolgerà il 23 e 24 maggio presso l’ex casa circondariale di Sant’Agostino, una “cornice suggestiva che aggiunge ulteriore significato all’iniziativa. Anche la data scelta è evocativa: ci ricorda le vittime della strage di Capaci del 23 maggio 1992, che persero la vita in nome della giustizia per lasciarci un mondo migliore”.

Attraverso una serie di incontri e attività, “Ora d’Aria” si propone di “stimolare un dibattito profondo e coinvolgente, invitando esperti, testimoni e organizzazioni che operano nel settore a condividere le loro esperienze. L’obiettivo principale dell’evento è sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, sui temi della giustizia, dei diritti umani, della detenzione e delle storie di chi vive o ha vissuto l’esperienza del carcere. Si intende promuovere una consapevolezza critica sulla necessità di un sistema penale che rispetti la dignità delle persone anche durante la detenzione, e che si impegni nel recupero e nel reinserimento sociale”.

