Sestri Levante. Ancora una novità nel panorama di iniziative proposte dal rinato Civ di Via Nazionale: dopo la Primavera dei Ragazzi andata in scena a inizio mese, sabato 24 maggio sarà la volta della prima edizione della NazionaLonga, una passeggiata alla scoperta degli omaggi, gastronomici e non solo, preparati dalle attività del consorzio.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare il biglietto in vendita a 5 euro presso l’Immobiliare Longino in via Nazionale 350.

» leggi tutto su www.genova24.it