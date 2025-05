Alassio, collocata l’urna cineraria nel cimitero cittadino

Alassio. A conclusione di un lungo e articolato iter tecnico-amministrativo, è stata collocata oggi, presso il cimitero di Alassio, l’urna cineraria comune. L’intervento – seguito dall’architetto Silvia Odasso dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ha curato i rapporti con la Soprintendenza, e dal responsabile del progetto, il funzionario comunale ingegner Luca Corciulo – ha comportato l’acquisizione di tutte le autorizzazioni monumentali e paesaggistiche necessarie.

Il cinerario comune è un’opera prevista per legge – come indicato dal Ministero della Salute – per consentire la raccolta e la conservazione collettiva e perpetua delle ceneri derivanti dalla cremazione. Si rivolge a coloro che scelgono la cremazione ma non desiderano conservare i resti in un loculo personale né optare per la dispersione.

» leggi tutto su www.ivg.it