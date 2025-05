All’Arci della Serra la presentazione di “Io sono un operaio” e l’inaugurazione della mostra “Uomini e navi”

Riceviamo dal Ricolo Arci della Serra

Il Circolo ARCI della Serra, in collaborazione con il Comitato provinciale per il Sì al referendum, ha organizzato, venerdì 23 maggio alle ore 21, la presentazione alla Serra – presso il Circolo ARCI – del libro di Dino Grassi “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista”. Il tema è “Dalle lotte di ieri a quelle di oggi. 8 e 9 giugno: cinque Sì per il lavoro e la cittadinanza”. Stefania Novelli, presidente ARCI La Spezia, e Luca Comiti, segretario CGIL La Spezia, dialogheranno con Giorgio Pagano, curatore del libro e membro del Comitato provinciale spezzino per il Sì ai referendum.

Alle ore 18 sarà inaugurata la mostra “Uomini e navi”.

