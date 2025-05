Il prossimo 26 maggio all’Auditorium dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale di via Fossamastra 1 alla Spezia si terrà l’assemblea quadriennale elettiva di Cna La Spezia. A partire dalle 16 si svolgerà la parte privata riservata agli associati e delegati della Confederazione, dalle 17, dopo l’accoglienza degli ospiti, si darà spazio ai saluti istituzionali e alla relazione del presidente di Cna La Spezia. Dalle 18 spazio al dibattito su ‘Formazione e Lavoro, riflessioni sull’intelligenza artificiale’ in cui interverranno: Francesco Profumo, professore emerito del Politecnico di Torino, e Ferruccio de Bortoli, giornalista presidente Fondazione Corriere della Sera, e il segretario nazionale di Cna Otello Gregorini. Al centro dell’evento il tema di grande attualità dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e la formazione. Ci troviamo, infatti, di fronte alla quarta rivoluzione industriale, che, secondo il Future of Jobs Report 2025 del Forum economico mondiale, rimodellerà settori e professioni in tutto il mondo. A concorrere a questa sfida le novità nella tecnologia, nell’economia, nella transizione ecologica e nei cambiamenti demografici. L’AI modificherà così tanto il mondo del lavoro che milioni di persone dovranno avere nuove competenze, mentre le aziende affideranno alle nuove tecnologie una quantità crescente di compiti, quelli più routinari e ripetitivi. Quali professionalità potranno essere sostituite o ripensate? Quale sarà il ruolo della formazione per poter fruire di questi strumenti in modo utile? Un’occasione per affrontare questi temi con ospiti illustri del panorama nazionale e guardare alle sfide future con strumenti di conoscenza e riflessione. Un evento di approfondimento aperto al pubblico e che concederà crediti formativi all’Ordine dei giornalisti e dei commercialisti.

L’articolo Assemblea quadriennale elettiva di Cna: focus sull’intelligenza artificiale con Ferruccio de Bortoli proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com