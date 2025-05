Atletica leggera: un Meeting di Savona da record con Longa, Saraceni, Sibilio e Fontes

Savona. È ancora un Meeting internazionale Città di Savona da record. La rassegna atletica savonese vede anche nella 14esima edizione cadere prestigiosi limiti cronometrici e metrici. Accade nella velocità, con un 100m uomini (Memorial Giulio Ottolia) risolto vittoriosamente da Ronal Longa, che in 9.96 (+1.7) toglie 3/100 al personale e ne lima uno al record nazionale di Colombia: alle sue spalle il campione olimpico ed europeo della staffetta 4×100 Lorenzo Patta conferma il feeling con la Fontanassa ottenendo 10.16, a 3/100 dal personale stampato nel meeting savonese quattro anni fa; convince anche Samuele Ceccarelli, quarto con 10.26.

L’atletica azzurra esulta per quanto accade nel triplo femminile (Trofeo Elio Locatelli): se la campioness olimpica Thea LaFond (Dominica) conquista il terzo successo in carriera a Savona con un solido 14,31 (+0.3), Erika Saraceni festeggia i 19 anni compiuti proprio oggi con la prima volta in carriera oltre i 14 metri. Il 14,01 (+0.5) ottenuto dalla milanese al primo salto vale il nuovo record italiano Under 20 (il precedente era 13,84 di Veronica Zanon) e la miglior prestazione mondiale Under 20 stagionale, a migliorare nettamente un primato personale fino a stamane fissato a 13,71: dietro all’oro olimpico e a Saraceni (prima junior italiana oltre quota 14) c’è la romena Andreea Talos (13,95/+1.9)

