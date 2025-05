Caserta ammette: “Spezia superiore, ma andremo al Picco per vincere. Tutto può succedere”

“Lo Spezia ha dimostrato di essere superiore a noi”. Lo ammette con un pizzico di amarezza Fabio Caserta, che in conferenza stampa analizza il ko del suo Catanzaro nell’andata della semifinale playoff contro la squadra di Luca D’Angelo. “Sul primo gol abbiamo fatto un errore, proprio nel momento che dovevamo iniziare a giocare. Dispiace perché volevamo tutti una vittoria. Alla Spezia sarà difficile, il risultato non ci aiuta. Dobbiamo andare lì a cercare una vittoria. Ora c’è amarezza ma da domani bisogna pensare al ritorno, perché nel calcio tutto può succedere”.

Un risultato che pesa, ma che non abbatte il Catanzaro che cercherà l’impresa: “Oggi loro hanno sfruttato le azioni che gli abbiamo concesso noi. Il secondo gol è fantastico, non ci puoi fare niente, fatto soprattutto da un giocatore fortissimo. Se non avessimo fatto quell’errore sul primo gol magari sarebbe stata un’altra partita. Ma merito allo Spezia perché ha dimostrato di essere superiore a noi”, prosegue. “Iemmello e Petriccione non stavano bene, uno ha avuto la febbre tutta la notte, l’altro aveva qualche problemino. Ma non sono alibi. Nel calcio nulla è detto, partite scontate sulla carta sono state ribaltate. Sarà difficilissimo, ma li dovremo andare a fare una grande partita perché vogliamo chiudere bene la stagione”, conclude.

