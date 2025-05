Chiavari: viaggio tra motori, cultura e sapori nel cuore del Tigullio

Dall’Associazione Mini Garage Genova Aps – Asd

Domenica 25 maggio 2025, le strade di Chiavari sono state animate dal raduno “Chiavari Drive & Taste”, organizzato dall’Associazione Mini Garage Genova APS – ASD. Questo evento ha saputo unire la passione per l’intramontabile automobile Mini – in tutte le sue varianti, dalla classica alla più moderna – con la scoperta delle eccellenze culturali e gastronomiche della città.

Il raduno ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti da diverse regioni italiane, tutti uniti dalla convivialità e dalla valorizzazione del territorio. Due momenti fondamentali sono stati il cuore pulsante della giornata:

il percorso culturale che ha toccato alcuni dei luoghi simbolo di Chiavari, grazie al fondamentale supporto del Comune di Chiavari, che ha patrocinato l’iniziativa, e a tal proposito tutta l’Associazione desidera porre un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed in modo particolare all’Assessore Gianluca Ratto per l’attenzione dimostrata verso il progetto.

la cooking class dedicata al pesto alla genovese, dove i partecipanti si sono messi alla prova nella preparazione dell’iconica salsa ligure, guidati con entusiasmo dal pastaio Andrea Venturi, Segretario dell’Associazione. Questa attività è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione del Pastificio Moderno di Sestri Levante, a conduzione della famiglia Venturi, che ha fornito gratuitamente trofie fresche e tutti gli ingredienti genuini per un’esperienza autentica e coinvolgente.

Un grazie speciale va anche alla Società Economica di Chiavari, e in particolare a Francesco Bruzzo e Margherita Casaretto, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa aprendo ai partecipanti le porte del Museo scientifico “SanguinetiLeonardini” e dei Musei della stessa Società Economica, offrendo un’occasione unica di conoscenza e approfondimento del patrimonio cittadino.

Non è mancato il supporto degli storici sostenitori: un sentito grazie va alla Conad di Corso Dante che continua a supportare le attività dell’Associazione con generosità e vero spirito di comunità, e i partner tecnici genovesi di Zena Car

Detailing e dell’Emporio dell’Olio.

A sottolineare il legame tra tradizione ed innovazione, durante la manifestazione è stata esposta la nuova Mini Aceman, fornita dalla concessionaria Autobi di Genova, partner dell’Associazione. Quest’auto ha catturato l’attenzione di tutti,

simboleggiando in modo emblematico il dialogo tra il passato e il futuro del marchio Mini.

““Chiavari Drive & Taste”, spiega il Presidente dell’Associazione Christian Celle, si è rivelato un evento straordinario, capace di unire persone, passioni e territori, celebrando l’autenticità e la bellezza del Tigullio con uno sguardo

dinamico, accogliente e aperto al futuro.”

» leggi tutto su www.levantenews.it