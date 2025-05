Cinque Terre, senso unico di percorrenza sul sentiero Monterosso–Vernazza esteso anche al 30 maggio

Attendendo una nuova elevata affluenza nei prossimi ponti festivi, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha deciso di disporre l’estensione del senso unico di percorrenza sul sentiero Verde Azzurro (SVA) nel tratto da Monterosso a Vernazza, anche alla giornata di venerdì 30 maggio, nella fascia oraria 9 – 14. La misura, già attiva in altri giorni ad alta intensità di camminatori, si conferma efficace per prevenire assembramenti, evitare code nei tratti più stretti e garantire una fruizione più fluida e sicura del percorso, apprezzato per i suoi scorci spettacolari ma caratterizzato da larghezze ridotte e tratti impegnativi.

Date di attivazione del senso unico sul sentiero Verde Azzurro da Monterosso a Vernazza:

