Comunali, Avs chiude la campagna: “Con Silvia Salis per il cambiamento di Genova”

Genova. I festoni di farfalle colorate tese sopra via Cairoli fanno il paio con le bandiere arcobaleno e con quelle dell’Alleanza Verdi Sinistra, che hanno scelto l’arteria di collegamento verso via Garibaldi, a due passi da palazzo Tursi, per la chiusura della campagna elettorale a sostegno di Silvia Salis.

Sul palco anche i leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, e Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. A scaldare la platea è Simona Cosso, candidata alla presidenza del municipio Centro Est: “Ripartire da Genova come città di pace”, scandisce. Dopo di lei altri interventi tra cui quelli di Francesca Ghio e Giorgia Parodi, candidate per il consiglio comunale.

