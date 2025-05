Comunali, Massardo (Genova Unita): “Salis chiude in solitaria, scelta di volontà o incompatibilità?”

Genova. “È arrivata la notizia della chiusura della campagna elettorale della candidata Salis. Una chiusura, sembra, in solitaria che dà adito a parecchie domande e non posso non interrogarmi su cosa significhi questa scelta in una coalizione che si proclama unita ma nei fatti appare profondamente lacerata. È davvero una scelta per sottolineare la sua candidatura civica, come lei va affermando? Pur, ricordiamo, sostenuta sin dall’inizio da tutti i partiti, Pd in prima linea di cui ne è espressione, o sono i primi tuoni all’orizzonte di una coalizione che non riesce nemmeno a condividere un palco e la lascia sola?”.

Così il professor Aristide Fausto Massardo, capolista di Genova Unita, a riguardo delle notizie sulla chiusura della campagna elettorale della candidata Salis.

» leggi tutto su www.genova24.it