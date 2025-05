Comunali, Patrone (Pd): “Un censimento dei bisogni per dare le risposte alle esigenze dei cittadini”

Genova. “Una politica del lavoro e una politica della casa che sappiano dare risposte ai cittadini, soprattutto a quelli giovani, ai quali in questi anni l’amministrazione di centrodestra non ha fornito le opportunità per scegliere di restare a Genova”.

Così Davide Patrone, 28 anni, candidato alle comunali di Genova del 25 e 26 maggio come capolista per il Partito Democratico, è già stato in consiglio comunale – dove ha ricoperto anche la carica di capogruppo del Pd – che auspica un governo di totale discontinuità con la giunta Bucci – Piciocchi.

