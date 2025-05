Comunali, Salis: “Se dovessi perdere resterei per fare opposizione, atto dovuto verso chi ti vota”

Genova. A due giorni dal silenzio elettorale e a quattro dal voto per le comunali di Genova, la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis risponde alla domanda: “Cosa farà se dovesse perdere? Resterà all’opposizione?”. Lo ha fatto a margine del comizio di chiusura di Avs, una delle forze della coalizione, e nel giorno in cui, sullo stesso tema, si è espresso anche Pietro Piciocchi, il suo avversario del centrodestra.

“Certo che resterò a fare opposizione – dice Salis – dire chiaramente che resterai a fare opposizione in consiglio comunale è un atto dovuto verso chi ti vota. Mi stupisco come Piciocchi abbia potuto dire il contrario. Una persona che dice, ‘vabbè, se non vinco non faccio neanche opposizione’… è un messaggio debolissimo politicamente”. Le parole di Piciocchi, che abbiamo riportato in questo articolo, sono testualmente le seguenti: “Ai ruoli e alle caselle pensiamo in un secondo momento perché ognuno di noi deve seguire anche la sua vocazione, quello per cui si sente fatto. Potrei facilmente dirvi ‘sì, farò il capo dell’opposizione’, però devo vedere se è una cosa che effettivamente è compatibile con le mie caratteristiche. Credo che sia un fatto di serietà. Sarà una riflessione interiore che farò”.

» leggi tutto su www.genova24.it