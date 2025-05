Consiglio comunale Albenga, Dentella (Forza Italia): “La maggioranza perde pezzi e si dimostra senza numeri”

Albenga. “Quanto avvenuto nella serata di lunedì in occasione dell’ultimo consiglio comunale è esplicativo di una maggioranza che perde i pezzi, letteralmente. Ancora una volta la seduta consiliare è sostenuta solo dalle mozioni della minoranza”.

Lo ha dichiarato Simone Dentella, segretario cittadino di Forza Italia, che ha proseguito: “Persino quando la sala consiliare si trova a votare all’unanimità la proposta del Consigliere Lugani per ‘l’ampliamento del calendario delle manifestazioni nel comprensorio’ ingauno, la controparte risponde con una arringa autocelabrativa di come grazie al loro impegno oggi la città viva un periodo di crescita turistica. Ciò che emerge è una maggioranza che sembra sempre sentirsi in dovere di difendersi e di legittimarsi agli occhi della città”.

