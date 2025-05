“Contratti da rinnovare da 6 a 13 anni, sciopero al Don Gnocchi e Alma Mater”

Nella giornata di domani, 22 maggio, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori operanti nella sanità privata e nel settore sociosanitario accreditato. “I motivi dello sciopero sono da ricercare nel mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Più di 200 mila lavoratori in tutta Italia operanti nel settore, come infermieri, OSS, fisioterapisti, tecnici sanitari e personale amministrativo, aspettano un adeguamento salariale e normativo che riconosca la loro professionalità e il ruolo svolto nel garantire cure essenziali, spesso con risorse inferiori rispetto ai colleghi del sistema pubblico. Oltre al rinnovo, “chiediamo regole chiare e vincolanti per l’accreditamento: chi riceve fondi pubblici deve garantire salari dignitosi, il rispetto dei diritti e dotazioni organiche adeguate, esattamente come avviene nella sanità pubblica”. Così Roberto Palomba (FP CGIL) Carlo Pietrelli (CISL FP) e Massimo Bagaglia (UIL FPL). “Chiederemo inoltre agli Ispettorati Territoriali del Lavoro di avviare verifiche sul rispetto dei contratti collettivi nelle strutture accreditate, sulle condizioni di lavoro e sull’impiego corretto delle qualifiche professionali.”