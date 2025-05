D’Angelo e uno Spezia ‘controvento’: “Domenica servirà lo stesso atteggiamento di stasera. Lapadula e Salvatore? Li valutiamo”

“Le partite di playoff sono sempre complicate, abbiamo giocato sul campo di una squadra importante e ora dobbiamo pensare alla partita di domenica”. Sempre misurato nei commenti post-partita soprattutto quando il risultato sorride, Luca D’Angelo porta “i segni” di una serata che vale una semifinale playoff.

Una trasferta decisamente controvento, iniziata con il complesso trasferimento in Calabria arrivato solo a notte fonda che poteva minare la tranquillità di un gruppo che tuttavia ha approcciato la partita nel modo migliore. Pressing alto sul giro palla dei giallorossi, grande applicazione nella fase di non possesso e il fattore climatico che poteva incidere in negativo e invece nel secondo tempo con il vento a sfavore lo Spezia ha fatto due gol: “Era difficoltoso giocare per entrambe le squadre nei due tempi, nel primo effettivamente potevamo essere un po’ più convinti di poter segnare. Adesso? Servirà da parte nostra lo stesso tipo di atteggiamento che abbiamo avuto qui stasera”.

