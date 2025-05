Di Serio più di Lapadula, Aurelio torna a sinistra per gara 1 dello Spezia a Catanzaro

L’ora della verità per lo Spezia. Il destino in 180′ verrà indirizzato questa sera nei primi 90′, con l’andata della semifinale playoff contro il Catanzaro, sul campo dei calabresi. Sarà un Ceravolo bolgia quello che attende le Aquile di Luca D’Angelo, arrivate in città solo in tarda notte dopo i problemi con il charter, che ha costretto la squadra ad attendere fino alle 23 a Pisa, dove è arrivato da Parigi un nuovo aereo che ha finalmente portato i ragazzi a Lamezia Terme, dove poi in pullman hanno raggiunto l’hotel.

Un imprevisto scomodo, ma che non deconcentra la squadra, che otto giorni dopo l’ultima volta si prepara a tornare in campo contro un avversario che invece è meno fresco, ma già in ritmo partita avendo giocato sabato il preliminare con il Cesena. Uno Spezia con diversi acciaccati e con assenze pesanti, l’ultima quella di Salvatore Esposito, out almeno per questa gara di andata.

