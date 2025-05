Di Serio: “Prima della partita mi ero detto che sarebbe iniziato un nuovo campionato. Sono contento”

“Sono molto contento per il gol, mancava da un po’. Prima della partita mi ero detto che sarebbe iniziato un nuovo campionato e mi sono lasciato alle spalle tutto quello che è stato. Mi sono concentrato su questa partita, sono molto contento per il gol e per la vittoria”. Fatica a trattenere il sorriso Giuseppe Di Serio, che sei mesi dopo torna al gol e lo ritrova nel momento più importante della stagione dello Spezia, nella finale di andata contro il Catanzaro. “Ho dato la palla a Peppe Aurelio, poi l’ho accompagnato nell’azione. Ho visto che ha tirato, la palla stava andando piano piano dentro ma con la punta ho anticipato Quagliata che stava arrivando”.

Una gara complicata, su un campo ostico che ha messo a dura prova le Aquile, con un vento importante: “Non era facile con questo vento a cui non eravamo abituati. Siamo stati bravi, aggressivi su tutti i palloni, e poi nel secondo tempo siamo stati bravi a sbloccarla e chiuderla con il secondo gol”.

