Genova. A dodici anni dalla scomparsa di Don Gallo, il 22 maggio si celebrano la sua figura e i suoi ideali, che la comunità di San Benedetto al Porto mantiene vivi ogni giorno con progetti sempre più ampi.

Alla parrocchia della Santissima Trinità, in via San Benedetto a Genova, si terrà una messa in ricordo del Gallo, con un momento di riflessione e un rinfresco.

» leggi tutto su www.genova24.it