Eroina al montetto di Cristo Re, Guerri a Peserico: “Amministrazione se ne sta occupando con le forze dell’ordine”

L’assessore alla Sicurezza Giulio Guerri risponde al consigliere comunale di maggioranza Giacomo Peserico che in una nota, nella quale annuncia un’interpellanza, ha segnalato un problema di spaccio di droga che averrebbe al montetto, nei pressi della cattedrale di Cristo Re. Sulla questione interviene con una nota l’assessore alla Sicurezza e Polizia municipale: “Quest’amministrazione comunale, che si sta occupando del contrasto alla piaga della droga come nessun’altra prima, ben conosce le problematiche da risolvere nel territorio cittadino, compreso quella dei giovani che purtroppo tendono a ritrovarsi in una zona seminascosta dietro Cristo Re per consumare stupefacenti. Ho avuto modo di parlare della questione sia con il comandante della Polizia locale che con il questore, chiedendo di riferire su eventuali interventi già effettuati in loco e di intensificare i controlli, cosa che – per quanto riguarda la Polizia locale – posso già dire che è avvenuta”.

Guerri aggiunge: “Con il sindaco Peracchini, insieme al quale siamo impegnati ogni giorno a lavorare concretamente a favore della salute dei nostri giovani, della sicurezza, del decoro della città e per costruire una cultura della prevenzione, abbiamo già concordato di inserire questa specifica tematica fra gli argomenti da sottoporre all’attenzione di un prossimo incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto. Ringraziamo il consigliere Peserico per la sensibilità dimostrata in proposito e sarà nostra cura tenere aggiornato sia lui che il resto del consiglio comunale”.

