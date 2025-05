Esplode di gioia l’hospitality, il Picco si prepara per domenica

Oltre ai prodi 130 del Ceravolo, c’era un’intera città raccolta davanti a schermi piccoli, medi e grandi, a seconda della scelta di dove viverla. Chi in religiosa solitudine, chi in famiglia, chi con amici e conoscenti davanti a una pizza o un sushi: lo Spezia unisce grandi e piccoli e non da oggi. E con loro ci sono anche tutti quelli che hanno deciso di essere al Picco e prendere posto nella sala hospitality per vivere insieme i 100’ di passione di Catanzaro-Spezia, non rinunciando di godersela allo stadio anche senza la partita dal vivo. L’iniziativa che lo Spezia Calcio porta avanti da mesi continua a riscuotere consensi.

