Fragilità, lavoro, inclusione: a Mulazzo una mattinata tra presentazione dei progetti e testimonianze

Riceviamo dalla Società della salute della Lunigiana

Il lavoro come progetto individuale, calato sulle necessità e capacità di ogni persona. Questa mattina, a Mulazzo, si è svolto un incontro dedicato ai progetti territoriali in Lunigiana, intitolato ‘Servizi di accompagnamento al lavoro’. Hanno aperto la giornata gli interventi istituzioni del sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, del presidente della Società della salute Roberto Valettini e del direttore della Società della salute, Marco Formato. “In questi anni – ha detto Formato – abbiamo promosso vari progetti legati all’inserimento lavorativo di persone fragili, grazie al contributo della Regione Toscana, che ci ha accompagnato nel percorso, garantendo continuità al progetto. Un esempio è il Circolo Anspi Paradiso di Mulazzo, realtà consolidata, realizzata grazie al lavoro di squadra”. “Abbiamo lavorato assieme per il Circolo Paradiso – ha aggiunto Novoa – che sta diventando punto di riferimento per il lavoro e le giornate di tanti ragazzi speciali, attraverso l’inclusione”. “Si assiste a una realtà virtuosa – ha evidenziato Valettini -, grazie a progetti di accompagnamento al lavoro dedicati a persone con fragilità e difficoltà. La Sds è una realtà significativa nel panorama delle istituzioni locali per competenza e professionalità degli operatori”. Al termine degli interventi sono stati illustrati i progetti territoriali in Lunigiana da Debora Luccini per la Sds, Paolo Clemente per Pegaso Network/Isforcoop, Paolo Baracchini per Serindform.

“La Lunigiana è interamente interessata da attività di inserimento al lavoro, grazie a un intervento di equipe – le parole di Debora Luccini -. L’evento odierno è organizzato in occasione della chiusura del progetto ‘Luniconglialtri II’ e ci avviamo verso un nuovo progetto, ‘Luninsieme’, che vuole attuare interventi finalizzati all’inclusione socio lavorativa delle persone vulnerabili e a rischio di esclusione sociale, attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati che prevedano misure attive di inserimento sociale e lavorativo, come l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento al lavoro in aziende disponibili sul territorio”.

