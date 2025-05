Giornata mondiale delle tartarughe, ad Albenga il rilascio di giovani esemplari di Emys orbicularis

Liguria. In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe in molti siti che partecipano al progetto LIFE URCA (URgent Conservation Actions) PROEMYS, coordinato dal WWF ITALIA, si organizzano numerose iniziative allo scopo di far conoscere la testuggine palustre europea e di sensibilizzazione sull’importanza di tutelare questa specie autoctona. In diverse parti d’Italia, sarà possibile partecipare già a partire dal prossimo fine settimana ad attività, visite speciali, laboratori. È possibile consultare on line la mappa degli eventi previsti in Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia e Veneto, con tutte le informazioni in continuo aggiornamento.

La Giornata Mondiale delle tartarughe è anche l’occasione per tracciare un bilancio del progetto che, in due anni, ha raggiunto notevoli risultati.

