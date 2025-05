I play off iniziano con imprevisto: otto ore di attesa in aeroporto per lo Spezia

Non è iniziata nel migliore dei modi la trasferta di Catanzaro per lo Spezia Calcio. Il gruppo aquilotto ha dovuto attendere in aeroporto a Pisa per circa otto ore prima di poter prendere il volo che li avrebbe portati a Lamezia Terme e, da lì, in pullman fino alla sede del ritiro in vista del match di questa sera al Ceravolo.

Il charter, previsto per il primo pomeriggio, è infatti decollato solo a notte fonda con i calciatori obbligati ad attendere sulle sedute di plastica della sala d’attesa dello scalo “Galileo Galilei”.

