Il sito Fun88 non più attivo in Uk, ecco cosa è successo e i riflessi sulla Sampdoria

Genova. Chiuso in Uk il sito di scommesse sportive Fun88 di cui era direttore Nathan Walker, uomo di raccordo tra la Sampdoria e l’investitore l’indonesiano Joseph Tey e membro della società Kick Off Ventures che ha il controllo della Samp. Di Fun88 si era parlato più volte nel corso di questi mesi pur non essendo direttamente collegato ai blucerchiati e il recente via libera del Senato italiano alla possibilità di far sponsorizzare da società di scommesse le squadre italiane avrebbe potuto offrire prospettive come è accaduto in Uk (anche se attualmente fun88 non ha licenza per operare in Italia). Un’inchiesta della testata norvegese Josimar poi, aveva ricondotto la proprietà del sito proprio a Tey attraverso la società Mustafar Limited.

La schermata con scritte bianche su sfondo nero recita: Fun88.co.uk non sarà più disponibile sia per i nuovi giocatori sia per quelli esistenti. Nel tentativo di procedere in modo efficiente con la chiusura del sito, abbiamo disabilitato qualsiasi nuova registrazione a partire da giovedì 8 maggio 2025, e tutti i giocatori esistenti sono stati contattati tramite il loro indirizzo e-mail registrato per confermare la chiusura dei loro conti e la liquidazione delle scommesse aperte. Tutti i saldi in sospeso sono stati ritirati in base all’ultimo metodo di deposito utilizzato. Tuttavia, se ciò non fosse stato possibile, abbiamo cercato di contattare tutti i giocatori interessati per organizzare il ritiro dei loro fondi. La cancellazione dei dati personali sarà effettuata in linea con la politica sulla privacy di TGP Europe e con il Data Protection Act 2018 (DPA 2018). Per qualsiasi domanda o dubbio, non esitate a contattarci all’indirizzo escalations@tgpeurope.com.

