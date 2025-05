La Juve Stabia sogna ancora: 2-1 alla Cremonese, che ora è obbligata a vincere al ritorno

La Juve Stabia non smette di stupire, batte per 2-1 la Cremonese e si lascia una porta aperta per la finale dei play off. Campani spumeggianti, capaci di andare in vantaggio con Pierobon al 34′ con un destro dal limite che si infila nell’angolino dopo una respinta goffa di Azzi. E poi ancora vicini al raddoppio con Floriani (traversa) prima dell’intervallo.

Nella ripresa il raddoppio arriva davvero con il solito Adorante al 58′. Ecco dunque la reazione della favoritissima Cremonese: al 63′ De Luca conquista un rigore con astuzia, ma poi lo calcia in curva. Adorante pochi minuti dopo ha la palla del 3-0 ma spreca, allora al 77′ Johnsen segna una rete che potrebbe rivelarsi importantissima al ritorno. Allo Zini grigiorossi obbligati a vincere domenica sera.

