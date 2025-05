La Spezia Pride: parata il 12 luglio e opening party allo Shake con le icone drag Robyn Folie e Christine La Croix

Per l’edizione 2025 di “La Spezia Pride” la parata si terrà il 12 luglio. Il primo appuntamento di avvicinamento sarà allo Shake club il prossimo 24 maggio quando si terrà un opening party che avrà come ospiti due icone drag della scena toscana: Robyn Folie e Christine La Croix, che infiammeranno il palco con performance esplosive, ironia e glitter. Alla consolle, la dj Reggina, per una selezione musicale che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

