Lapadula resta a casa, Spezia con Di Serio e l’arma Kouda a centrocampo

Gianluca Lapadula non è partito con lo Spezia per la trasferta di Catanzaro. L’attaccante è rimasto in città per un riacutizzarsi al problema alla caviglia, che ha convinto lo staff medico a preservarlo per il match di questa sera, per averlo a disposizione al meglio per il ritorno di domenica. L’attacco dello Spezia vedrà così Pio Esposito con Giuseppe Di Serio, la stessa coppia che aveva giocato in campionato nella vittoria del Ceravolo.

A centrocampo in panchina Bandinelli, pronto a subentrare a gara in corso. D’Angelo sceglie Nagy in regia con Kouda a sinistra e Cassata a destra, preferito a Vignali. Aurelio ed Elia sulle fasce, conferma per il trio difensivo formato da Wisniewski, Hristov e Mateju, davanti a Gori.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com