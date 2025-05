Gori 6,5 – Bravissimo nelle uscite, anche contro il vento che soffia forte su Catanzaro. La squadra di Caserta non calcia tantissimo verso la sua porta, ma quando c’è bisogno non tradisce.

Wisniewski 7,5 – Il golem polacco non si può saltare, gli avversari gli rimbalzano contro e non sanno in che modo superarlo. Giganteggia sulle palle alte, taglia fuori atleticamente tutti i calciatori del Catanzaro che gli orbitano attorno e gestisce anche bene il pallone da dietro. The wall.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com