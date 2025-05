Meeting di Savona: Alessandro Sibilio non delude, Gabby Scott vince i 400 femminili

Savona. Ultime quattro gare sulla pista della Fontanassa per chiudere l’edizione numero 14 del Meeting internazionale Città di Savona.

I 400 metri femminili, su una pista ventosa, vince la portoricana Gabby Scott col tempo di 51″57.

Seconda classificata l’irlandese Sharlene Mawdsley in 52″00; terza Alessandra Bonora (Fiamme Gialle) in 52″86.

Quarto posto per Ilaria Burattin (Cus Pro Patria Milano) in 53″22, quinto per Clarissa Vianelli (Novatletica Chieri) col personale di 53″66, sesta Camilla Rebora (Cus Genova) in 56″61.

