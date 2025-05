Municipi, Ceraudo: “Cantieri e industria non devono essere servitù, il territorio è bene comune”

Genova. In vista delle elezioni amministrative, Genova24 ha intervistato Fabio Ceraudo candidato alla presidenza del Municipio VI Medio Ponente per la coalizione di centrosinistra. Tra i temi affrontati: rigenerazione urbana per i Sestri Ponente, Cornigliano ed Erzelli, la difesa del tessuto commerciale e la sicurezza.

Ceraudo, le elezioni per il territorio arrivano in un momento in cui, soprattutto per Sestri e Cornigliano, si sta svolgendo un grande dibattito sul futuro di questi quartieri. Partiamo da Sestri, a metà di una rigenerazione urbana, in una convivenza stretta con i grandi stabilimenti industriali e con il masterplan presentato dall’amministrazione comunale per trasformare il quartiere. Ecco, cosa si deve aspettare la cittadinanza di Sestri?

“Partiamo dal fatto che l’identità di Sestri è un’identità operaia, di cui io sono espressione; sono un operaio di una delle aziende all’interno del tessuto di Sestri e Cornigliano. È importante capire che le aziende sono risorse e che vanno certamente aiutate, ma allo stesso tempo c’è una trasformazione, una rigenerazione urbana che va governata con responsabilità, dove i cittadini non devono pagare delle conseguenze sul territorio, come sta succedendo ad esempio a Sestri. Quello che è accaduto sulla questione della palificazione è abbastanza imbarazzante, questo è il termine per essere educati, perché va bene il finanziamento, va bene l’opera, però ci vogliono delle salvaguardie sia per i lavoratori che per i cittadini. Soprattutto perché se non si mettono in campo questo tipo di salvaguardie, come ad esempio avviare il Pris o avviare una mappatura dello stato dell’arte dei palazzi intorno a Fincantieri, il risultato è trovarsi a un certo punto cittadini che richiedono dei danni strutturali, e lasciamo stare la questione ambientale perché nessuno la mette in considerazione. Abbiamo tante persone, ad esempio anziane o invalide, che non possono uscire di casa e per tutto il giorno quel rumore era continuo. Dopo i nostri interventi in opposizione per portare all’attenzione dell’amministrazione questo problema, perché neanche il Municipio aveva fatto un percorso di informazione su quello che stava accadendo, addirittura aveva sgomberato la scuola elementare pensando che ci fosse un terremoto. Questo lo dico in maniera banale, ma è preoccupante, perché il Municipio dovrebbe essere il primo soggetto che si occupa di questi tipi di opere di rigenerazione urbana. È un dato che va analizzato: la comunicazione, la trasparenza e la salvaguardia devono essere fondamentali. Voglio ricordare che i Sestresi e anche io nel 2011 eravamo in piazza per difendere quel cantiere. Il cantiere è una risorsa, una storia all’interno della nostra delegazione, che non deve diventare una servitù.”

