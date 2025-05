Municipi: l’intervista a Fabio Ceraudo, candidato presidente del Medio Ponente

Genova. Non solo candidati sindaci: alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio i genovesi saranno chiamati al voto anche per eleggere i nuovi presidenti dei nove Municipi cittadini e la relativa composizione dei consigli municipali. Genova24 ha deciso di dare spazio anche ai candidati presidenti, in uno speciale in cui abbiamo messo a confronto sugli stessi temi i rappresentanti di centrodestra e di centrosinistra per capire meglio il programma messo a punto per amministrare il territorio.

Andiamo nel Municipio VI Medio Ponente, tra i candidati a contendersi il ruolo di presidente sono Fabio Ceraudo, candidato per il centrosinistra. La stessa intervista era pronta per il candidato di centrodestra Nunzio Rondoni, con il quale però non c’è stata possibilità di procedere, nonostante la nostra ampia disponibilità.

