Navigazioni arriva a destinazione: a Savona un convegno nazionale chiude un triennio di innovazione educativa per i giovani a rischio devianza

Savona. Si è svolto ieri, nella cornice della Sala della Sibilla presso la Fortezza del Priamar di Savona, il convegno finale del progetto “Navigazioni”, promosso dal consorzio nazionale Idee in Rete, coordinato dal Consorzio Il Sestante e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’evento ha segnato la conclusione di un percorso triennale che ha messo in rete territori, competenze e sperimentazioni, per costruire un nuovo modello di intervento con i ragazzi e le ragazze a rischio devianza o autori/autrici di reato. In quattro regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto), “Navigazioni” ha costruito alleanze tra servizi sociali, giustizia minorile, terzo settore, scuole e famiglie: un laboratorio diffuso che ha implementato strumenti educativi innovativi, équipe multiprofessionali, percorsi di giustizia riparativa, comunità accoglienti e azioni di prevenzione precoce.

