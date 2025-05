Oltre le Mura: la creatività degli studenti dell’istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci presso lo spazio Diocesano

Savona. Nello spazio espositivo della Diocesi di Savona è stata inaugurata la mostra fotografica “Oltre le mura”, frutto dell’impegno degli studenti delle classi 3FSCOG, 4CSCCP e 4DSCCP dell’indirizzo professionale “Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria” e “Operatore grafico ipermediale”. L’iniziativa, curata dai docenti Galati, Pirami e Crudele è promossa dalla Diocesi di Savona-Noli e patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nell’ambito del Progetto Ultimi, nato nel 2022 grazie all’impegno dei volontari penitenziari formati attraverso i corsi del Servizio per la Pastorale Scolastica diocesano.

L’obiettivo del progetto è stimolare nei giovani una riflessione critica sui temi della legalità, della giustizia e della realtà carceraria, promuovendo al contempo l’educazione civica, la conoscenza della Costituzione e la consapevolezza del valore dei diritti umani e della memoria collettiva.

