Orero al voto: 496 residenti (bimbi compresi), in lizza ci sono cinque liste

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota anche a Orero, in Fontanabuona, a causa della scomparsa prematura del primo cittadino Giacomo “Mino” Gnecco. Queste votazioni meriterebbero l’attenzione generale per due motivi. I residenti sono 496, gli aventi diritti al voto ancora meno; le liste in lizza sono cinque tre delle quali estranee alla realtà locale; di queste solo una sembra avere una colorazione politica. Il primo motivo è la possibilità di candidarsi senza raccogliere un numero, seppur ridotto, di firme a sostegno; ciò favorisce la presentazione di liste esterne. Ciò è giusto, è democratico? O offende la dignità di un Comune? Secondo motivo: chi si candida ha un vantaggio, come i militari che (in passato ma forse anche oggi) fruiscono di molti giorni di licenza? Era già accaduto in passato a Camogli e tanti politici gridarono allo scandalo e promisero l’abolizione di una norma giudicata anacronistica. Ma si diedero davvero da fare o si accontentarono della passerella e dell’articoletto?

I candidati sindaco sono:

