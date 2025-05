Pio: “Partita da dieci, dobbiamo stare concentrati. La punizione? Da due anni ammiro Salvatore e mi alleno per migliorare”

“Diciamo che in questi due anni ho avuto modo di ammirare Salvatore tutti i giorni e da un po’ mi sto allenando anche sulle punizioni cercando di specializzare. Oggi è andata bene e devo dire che me lo sentivo prima della partita, io sono molto istintivo e vado molto alle sensazioni e sono contento di essermi procurato la punizione che poi ho calciato. Lo abbiamo visto segnare un po’ con tutti gli arti e da tutte le posizioni, Francesco Pio Esposito, che al Ceravolo, dopo aver quasi sfondato la rete nella vittoriosa partita di campionato, si ripete da calcio piazzato sempre nella medesima porta.

Lodi alla squadra, che regalano maturità: “Sì, abbiamo fatto una partita da dieci, facendo quello che dovevamo. Nel primo tempo abbiamo attaccato solo noi, nel secondo abbiamo fatto due gol in casa del Catanzaro che è una squadra importante. Per me è stato un primo tempo sottotono, dietro l’avevano preparata bene coi raddoppi, nel secondo sono aumentati gli spazi e sono venuto fuori anche io”. Guai a sentirsi già a posto, non serve nemmeno sottolinearlo quando si gioca a questi livelli: “Non è finita, sono tutte gare a sé queste e dobbiamo stare concentrati al 100% facendo come stasera”. Il giovanissimo Pio come i talenti europei Yamal ed Eli Kroupi, lo dicono i numeri: “Contento delle statistiche che mi rendono molto orgoglioso soprattutto perché so quanto ho lavorato dall’anno scorso fino ad arrivare a fare una stagione così che forse non si aspettava nessuno. Ma non mi posso accostare a chi fa certe cose nelle prime divisioni”. Domenica un’altra battaglia: “Ora si torna al Picco, nella nostra casa e noi dobbiamo fare quello che dobbiamo in un ambiente da Picco per prenderci la finale”. Un pensiero a chi dal Golfo dei Poeti si è sobbarcato una lunga trasferta organizzata in pochi giorni: “Grazie a tutti quelli che si sono fatti 13 ore di pullman per essere qui con noi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com